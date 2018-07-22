Cumhurbaşkanlığından Mesut Özil açıklaması

İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Değerli oyuncu Mesut Özil, Cumhurbaşkanımız ile neden buluştuğunu, bugün olsa yine görüşeceğini söylüyor. Kendisini bu asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Fakat Mesut beyin bu süreçte nasıl bir baskıya maruz kaldığını düşünün. Nezaket, hoşgörü, çoğulculuk... nerede kaldı?!"