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Cumhurbaşkanlığından Mesut Özil açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından yaşadıklarını anlattığı açıklaması hakkında yorum yaptı.

22 Temmuz 2018 Pazar 19:02
Cumhurbaşkanlığından Mesut Özil açıklaması

İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Değerli oyuncu Mesut Özil, Cumhurbaşkanımız ile neden buluştuğunu, bugün olsa yine görüşeceğini söylüyor. Kendisini bu asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Fakat Mesut beyin bu süreçte nasıl bir baskıya maruz kaldığını düşünün. Nezaket, hoşgörü, çoğulculuk... nerede kaldı?!"

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 19:02
  1. İbrahim Kalın
  2. Mesut Özil

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