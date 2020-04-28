Cumhurbaşkanlığından gelen maskeler Antalyalılara ulaştırıldı

Antalya’nın merkez ve taşra olmak üzere 19 ilçesinde vatandaşlara iletilen maskelerin 1 milyon 3 bin 500 tanesi Cumhurbaşkanlığı’ndan Valilik emrine gönderilen maskelerden oluşuyor. Bu maskelerin 472 bin 640 tanesi Antalya genelinde faaliyet gösteren ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmelere dağıtıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korana virüsle mücadele devam ederken Antalya’da maske üretimi ve dağıtımına da ara verilmiyor. Günlük kullanımda çok önemli yeri olan maskelerin talebini karşılamak adına Antalya Valiliği seferberliğe geçti.

Kumaşı Odalardan, üretimi MEM’den

Kumaşı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Organize ve Sanayi Bölge yönetimi tarafından temin edilen maskelerin 440 bini, Milli Eğitim koordinesinde Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Teknik Liselerde üretildi. Bu maskelerden 262 bin 273’ü Merkez ilçelerde, geriye kalan 112 bin 727’si ise diğer ilçelerde Kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün stokunda bulunan 65 bin maske de vatandaşlara ulaştırılacak. Ayrıca bu süreçte, 3 milyon 605 bin maske Antalya’da bulunan eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak. Bugüne kadar bu maskelerden 2 Milyon 605 bini vatandaşlara ulaştırılırken,1 milyon tanesinin ise eczanelerde vatandaşlara dağıtımı devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan gelenler de vatandaşlara ulaştırıldı

Antalya’nın merkez ve taşra olmak üzere 19 ilçesinde vatandaşlara iletilen maskelerin 1 milyon 3 bin 500 tanesi ise Cumhurbaşkanlığı’ndan Valilik emrine gönderilen maskelerden oluşuyor. Bu maskelerin 472 bin 640 tanesi Antalya genelinde faaliyet gösteren ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmelere dağıtıldı. İl genelinde 225 bin adet maskenin dağıtımı da özel sektör çalışanlarına yapılacak.

PTT’den de 40 bin 711 maske

Ayrıca 40 bin 71 maske de PTT kargo aracılığıyla vatandaşlara teslim edildi. Böylece, Antalya’da bugüne kadar Valilik koordinesinde toplam 3 milyon 717 bin 711 adet yerli maske vatandaşlara ulaştırıldı. Valilikte stokta bulunan toplam 1 milyon 370 bin 860 maske ise önümüzdeki günlerde vatandaşlara ulaştırılmaya devam edecek.