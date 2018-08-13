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Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama daha: Mevduatlara el konulması söz konusu değil...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika açıklaması yaptı ve "Mevduatlara el konulması söz konusu değil" dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 00:23
Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama daha: Mevduatlara el konulması söz konusu değil...

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR

''Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.''

MEVDUAT HESAPLARINA EL KONULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

''Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.''

TÜRKİYE EKONOMİK SAVAŞ VERMEKTEDİR

''Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez. Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!''

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 00:23
  1. Trabzon
  2. cumhurbaşkanlığı
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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