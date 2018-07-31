Cumhurbaşkanlığından bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerliğe ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu. İbrahim Kalın, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın imzalaması öngörülüyor" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNA KALICI ÇÖZÜM

Binali Yıldırım da geçtiğimiz günlerde, bedelli askerliğe ilişkin soruya seçim öncesi bu konunun yoğun bir şekilde kamuoyunda gündeme geldiğini belirterek "O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz bu konuya kayıtsız kalmadık ve seçim sonrası yapacağımız öncelikli işler arasında bu konu olacak dedik. Nihayet Meclis yeni yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı ancak daha kalıcı bir daha böyle kısmı çözümler üreten bir düzenleme yerine, orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman dilimi içerinde bunun üzerine Meclisimiz kafa yoracak ve ilgili kurumlarla birimlerle de koordinasyon yaparak, bu konuyu artık bir daha kamuoyunun gündemine gelmeyecek şekilde çözecektir. Zira 5.5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş genç vatandaşlarımız var bunların geleceğine yönelik plan yapmaları lazım bunun için de önlerini görmeleri lazım" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI ÖNCEKİ TARİHLERDEKİNDEN FAZLA OLACAK

Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir" dedi.

Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti. Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.

Muş, 2011'de yapılan düzenlemede yaklaşık 70 bin başvurunun, 2014'deki düzenlemede 203 bin başvurunun olduğuna dikkati çekerek, her iki düzenlemede de ücretin, bugünkünün çok üzerinde olduğunu aktardı. Muş, "Dolayısıyla biz 2014'ün çok çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz, böyle bir beklenti içerisindeyiz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem" diye konuştu.

"BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİNİN KAÇ DÖNEMDE OLACAĞI BELİRLENECEK"

Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak. Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek."

TÜM PAYDAŞLARIN HASSASİYETLERİNİ DÜŞÜNEREK..."

Muş, 21 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik taleplerin anımsatılması üzerine, TSK ve Milli Savunma Bakanlığının görüşlerinin, kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Toplumun tüm paydaşlarının hassasiyetlerini düşünerek bu teklifi hazırladıklarını belirten Muş, ülkenin gelecekle ilgili güvenlik konusundaki planlamasını ve vizyonunu TSK ve Milli Savunma Bakanlığının ortaya koyduğunu anlattı.

Muş, şunları ifade etti:

"Eğitimin yararlı olacağı yönünde bir kanaat belirtmeleri durumunda, biz teklifimizi hazırlarken bunu yok sayamayız. Onların görüşlerini dikkate alarak bu teklif hazırlandı. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. 1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir."

Muş, güvenliğin ve asayişin olmadığı yerde siyasetin, ekonomik faaliyetin ve gazeteciliğin yapılamayacağına dikkati çekti. Muş, güvenlik ve asayişin bir ülkenin vazgeçemeyeceği temel unsurlar olduğunu bildirdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bizim yaşadığımız coğrafyada yaşayabilmek, ayakta kalabilmek için ordumuzun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hiçbir tereddüt söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün grup toplantısında ifade ettiği gibi bedelliyle ilgili, askerlik meselesiyle ilgili kalıcı bir çözüm ortaya koyacağız ve bir daha bedelli konusu Türkiye'nin gündemine gelmemesi için bu meseleye kalıcı çözüme ulaştıracağız. Amacımız hem TSK'nin gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha da toplumun bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir."

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ MECLİSTE KABUL EDİLEREK YASALAŞMIŞTI

Yeni düzenlemeden, 1 Ocak 1994 tarihi de dâhil olmak üzere bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyecek ve 21 gün temel askerlik eğitimi alacaklar yararlanacak. Bedelli askerlikten faydalananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

Yurt dışındaki Türkler, ülkelerindeki Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak bedelli askerlik başvurularını gerçekleştirecek. Gurbetçiler, 2 bin Euro ücret ödeyerek düzenlemeden faydalanabilecek. Gurbetçilerin bu yasadan faydalanabilmeleri için en az 3 yıl yurt dışında bulunmak şartı aranacak.