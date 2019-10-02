Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, ilk kez toplandı! İşte merakla beklenen ilk fotoğraf... Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplantı.

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