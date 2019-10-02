Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, ilk kez toplandı! İşte merakla beklenen ilk fotoğraf...
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplantı.02 Ekim 2019 Çarşamba 18:48
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda eski Meclis başkanları İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut hazır bulundu.
Toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
Toplantı öncesi çekilen fotoğraf, tüm üyelerin bir arada bulunduğu ilk fotoğraf olma özelliği taşıyor.
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