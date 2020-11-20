Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den "KARDEMİR değerlendirmesi":

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) yeni bir yönetime kavuştuğunu, yeni yönetimi hizmet etme bakımından heyecanlı gördüğünü belirterek, "Hem Karabük hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasını bekleriz, arzu ederiz." dedi.

Mehmet Ali Şahin, yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in son genel kurulunda yeni bir yönetime kavuştuğunu, yeni seçilen yönetime başarılar dilediğini kaydetti.

AK Parti'nin kurulduğu yıllarda KARDEMİR'in çok zor günler geçirdiğini, kapanma noktasına geldiğini aktaran Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde kendisinin de girişimleriyle fabrikanın borçlarının yapılandırıldığını, ülke ekonomisinin de düzelmesiyle kurtularak bugünlere geldiğini belirtti.

KARDEMİR'in ülkede hep lokomotif olduğunu ve bugün yılda 3 milyon ton üretim yaptığını vurgulayan Şahin, "Biz Karabüklüler olarak KARDEMİR'in hem Karabük hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasını bekleriz, arzu ederiz. Yönetiminde kimin olduğu bizi fazla ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren KARDEMİR'in ayakta kalması, daha da güçlenmesi, daha fazla üretim yapması, daha fazla Karabüklü hemşehrilerimize istihdam alanı sağlaması. Bunu arzu ederiz." diye konuştu.

- "Heyecanlı gördüm"

Fabrikanın yeni yönetiminin heyecanlı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Çeşitli bakanlıklarda önemli sorumluluklar üstlenmiş arkadaşlardan yönetime girenler oldu. Yönetim kurulu başkanlığına genç bir arkadaşımız, kendisini üstlendiği sorumluluklar itibarıyla ispat etmiş Alparslan Bayraktar seçilmiş. Kendisini KARDEMİR'e hizmet etme bakımından heyecanlı gördüm. Diğer yönetimdekilerde de aynı heyecanın olduğunu düşünüyorum."

Alparslan Bayraktar'ın Filyos Limanı konusunda duyarlı olduğunu, Karabük ve KARDEMİR için önemine kendisi ile yaptığı konuşmada değindiğinden bahseden Şahin, "İnşallah daha da başarılı olurlar. KARDEMİR, hedeflerine inşallah bu arkadaşlarımızın yönetiminde kavuşur. Biz de bundan memnun oluruz, mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.



