  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu:
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu:

"Bize başvuran yatırımcıların projeleri için kendilerine Türkiye'deki alternatifleri sunuyoruz ve kendileri buna göre kararlarını veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:04:14 -
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu:

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Bize başvuran yatırımcıların projeleri için kendilerine Türkiye'deki alternatifleri sunuyoruz ve kendileri buna göre kararlarını veriyor" dedi.

Dağlıoğlu, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Tekirdağ programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaretinin ardından Asyaport Limanı'na geçen Dağlıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'den liman hakkında bilgi aldı.

Daha sonra limandaki cami, kilise, sinagog gibi ibadet yerlerini gezen Dağlıoğlu, limanda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Dağlıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın yatırımcıların sıklıkla sorduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

İlk olarak Valiliği ziyaret ederek şehirdeki mevcut sanayi alt yapısı ve geleceğe yönelik planlamalarla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Dağlıoğlu, "Şimdi de Asyaport Limanı'na geldik, burası önemli bir liman. Ülkenin ihracat kapasitesine de destek sağlıyor. İnşallah uzun vadede Tekirdağ'a daha çok yatırım kazandırıldığı zaman ihracat da artacaktır. Burası uluslararası standartlarda iş yapan bir liman. İş hacmini de yerinde görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, yatırımların artması için çalışmalara devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bize başvuran yatırımcıların projeleri için kendilerine Türkiye'deki alternatifleri sunuyoruz ve kendileri buna göre kararlarını veriyor. Bu anlamda Tekirdağ'da da en uygun alternatifleri kendilerine sunmak istiyoruz. İnşallah buraya daha fazla yatırım kazandıracağız. Tekirdağ bütün ulaşım olanaklarının bir arada olduğu bir yer. Asyaport Limanı'nın da deniz ve demir yolunu kullanması, ulaşım olanaklarını gösteriyor. Bu ulaşım imkanlarına sahip olması, Tekirdağ'ı farklı kılıyor."

Dağlıoğlu daha sonra, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Soyuer ile TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Dağlıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Ali Kamil Özmen ve Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Soyuer de eşlik etti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!
Gündem

Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun çarpıtılan ifadelerle linç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde..
Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!
Gündem

Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!

Yılbaşının yaklaşmasıyla en fazla rağbet görülen şans oyunlarından piyango bileti için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kendilerine sun..
Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Uyan..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay