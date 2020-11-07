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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında devir teslim töreni
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında devir teslim töreni

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel'e devretti

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:54:38 -
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında devir teslim töreni

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Naci Ağbal, Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yardımcısı İbrahim Şenel'e devretti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarıyla, TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirilmişti. Ağbal'dan boşalan göreve de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı.

Görev değişiklikleri kapsamında ilk devir teslim töreni Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında gerçekleştirildi.

Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Şenel'e yeni görevinde başarılar diledi. Şenel'in kıymetli bir bürokrat olduğunu vurgulayan Ağbal, "Kendisine üstün başarılar diliyoruz. Yıllardır beraber çalıştığımız çok kıymetli bir bürokrat ve devlet adamı. Kendisiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığında da beraber çalıştık. Dolayısıyla kendisinin bu göreve atanması bizim açımızdan çok kıymetli. Burada çok güzel hizmetler yapacaktır. Kendisine ve arkadaşlarına üstün başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin." dedi.

İbrahim Şenel de Ağbal'a sözlerinden dolayı teşekkür etti. Strateji ve Bütçe Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle oluşturulduğunu hatırlatan Şenel, şunları söyledi:

"Burası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni ihdas edilen bir kurum. Başkanlığın kurumsallaşması aşamasında Maliye ve Kalkınma bakanlıklarının kadroları görev aldı. Kurumun kurumsallaşmasında ve kamuoyunda saygınlık kazanmasında da sizin çok önemli katkılarınız oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerin oluşturduğu o disiplinle ve güzel kadrolarla daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bize bu görevi veren Cumhurbaşkanı'mızın güvenine inşallah bir halel getirmeyiz."

Konuşmaların ardından Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Şenel'e devretti.

Ağbal, çalışma arkadaşlarıyla da vedalaştı.


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