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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye İsrail mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye İsrail mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mescid-i Aksa’ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in durudulması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 23:34:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye İsrail mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında haziran ayında NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze’ye yönelik hava saldırıları ele alındı.

İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da olduğu sivilleri katletmesinin tüm dünyada derin bir infiale neden olduğu belirtildi.

Kalın tarafından İsrail’in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihlali olduğu hatırlatılarak, İsrail’in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı. Ramazan Bayramına girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi.

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Yorumlar

Kamil

Gavurun saldırısının durdurulmasını gavurdan istiyor
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Efelerdiyari

Ey Amerika Sayin kalin durdurun dedi hemen… Yahu kimden medet umar oldunuz. Bir ey Amerika dersiniz arkasina aglama moduna girersiniz.. dogru birsey söyleyin de bizde arada derede kalmayalim yani..
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