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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye tavrını koymuştur

Kalın, 'PYD/YPG konusunda Türkiye tavrını net bir şekilde koymuştur, değişiklik olmayacaktır' açıklamasında bulundu

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:25
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye tavrını koymuştur

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir.

Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Türkiye DEAŞ'la mücadelede en ön saflarda yer alıyor. 

PYD ve YPG'ye verilen her destek  doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir.

(ABD'nin üç terörist başına ödül koyması) Olumlu ama çok geç kalmış bir adım. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli.

Jefrrey'in YPG açıklaması

Temel sorun ABD'nin PYD/YPG'yi terör örgütü tanımlamamasından kaynaklanıyor. YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu herkes biliyor. Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:25
  1. pyd
  2. pkk

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