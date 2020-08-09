Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa merkezli tarih bizim ufkumuzu daralttı

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye dünyada kendini yeniden konumlandırıyor. Avrupa merkezli tarih bizim ufkumuzu daralttı." diyerek Batı özentilerine tepki gösterdi.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye dünyada kendini yeniden konumlandırıyor. Avrupa merkezli tarih bizim ufkumuzu daralttı. Şuan buradan bir yüzeysel bir batı karşıtlığı çıkmasını arzu etmem. Modernleşmeyi de eleştiren bir gözle okuyalım geleneği de eleştiren gözle yorumlayalım. Gelenek kelimesi de Türkçede bir şeyi eklediğiniz zaman bir şey. Bunu kaybettiğiniz dönemlerde gelenek kendi içine kapanır dogmatikleşir. Şimdi kendimize ait yeni bir şeyler söyleyeceksek tarihi derinlik içerisinde yapacağız. Bakışaçısını doğru koymamız lazım. Bazıları bize uzun yıllar birçok konuda bize dediler ki 'yapamazsınız' Sanayi hamlesini gerçekleştiremezsiniz. Benzer örnekleri çoğaltabiliriz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya sistemine eleştirel bir gözle bakarak ayna tutmuştur.

SİHA'larımız İHA'larımız kendimiz üretiyoruz bu cihazları. Kurulan bu sisteminden eşit aktör muamelesi talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür dediği zaman bir ayna tutuyor adaletsizliğe karşı çıkıyor.

Biz kaç devlete karşı bağımsızlık mücadelesi verdik. Milletimiz ne yaptı İstiklal harbi ruhuyla bir ders verdi.