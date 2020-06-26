Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na sınavla 11 ayrı branşta 31 stajyer sanatçı alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, keman (7), viyola (5), trombon (3), trompet (1), vurmalı çalgılar-timpani (2), obua (2), fagot (1), klarnet (2), viyolonsel (3), kontrabas (4) ve arp (1) branşlarında toplam 31 stajyer sanatçı alımı için sınav yapılacak.

Adayların resmi ve özel konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmaları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98'inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların ''www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr'' internet adresinden temin edecekleri formu doldurarak, istenilen belgelerle birlikte ''[email protected]'' e-posta adresine son başvuru tarihi olan 24 Temmuz Cuma günü saat 23.00'e kadar göndermeleri gerekiyor.

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı form doldurarak veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretleyerek birden fazla branşta sınava girebilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ''www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr'' internet adreslerinden duyurulacak. Adayların sınava giriş belgeleri başvuru formlarında belirttikleri e-posta adresine gönderilecek.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler interaktif ortamda gönderilecek, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecek. Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacak.

Adayların sınava kendi piyanistleri ve vurma çalgılar-timpani ile arp dışındaki kendi enstrümanları ile gelmeleri, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunlu olacak.

Sınavlar 5 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda başlayacak, başvuru sayısına ve branşlarına göre adayların hangi gün sınava girecekleri ''www.cso.gov.tr'' adreslerinden ilan edilecek.

Uygulamalı şekilde yapılacak sınavda adaylar belirlenen eserleri başarı ile çalmak zorunda olacak. Sınavda komisyon tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden ortalaması alınarak genel başarı sıralaması belirlenecek. Puan ortalaması en az 70 tam puan olanlar başarılı sayılacak.

Sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak ve ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılacak. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilecek.



