Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi açılıyor

ANKARA (AA) - Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Yerleşkesi, Ankara'da açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, CSO Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları için 3 ve 4 Aralık'ta gala açılışı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ev sahipliği yapacak "Büyük Salon", "Mavi Salon" ve "Tarihi CSO Salonu'nun" yer alacağı kültür ve sanat adası, yıl boyunca klasik müzikten geleneksel müziğe, dünya müziğinden popüler müziğe çok zengin bir içerikle sanatseverlere kapılarını açacak.

CSO'da, 3-4 Aralık'taki açılış konserlerinin ardından, 5 Aralık'ta İdil Biret resitali, 11 Aralık'ta Nil Venditti & Nil Kocamangil, 18 Aralık'ta Antonio Pirolli & Atakan Sarı ve 25-26 Aralık tarihlerinde Cemi'i Can Deliorman şefliğinde dünyaca ünlü vokal Buika ile yeni yıl konserleri yapılacak.

Ankara Kalesi ile Anıtkabir arasında yer alan yerleşke, dünyanın en eski orkestralarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, 2 bin 23 koltuk kapasiteli "Büyük Salon", 500 koltuk kapasiteli "Mavi Salon" ve 600 kişilik "Tarihi CSO Salonu" ile restoranları, sergi salonu ve açık hava alanlarından oluşan yerleşke, kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline gelecek.

