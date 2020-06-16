Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mı? Muharrem İnce açıkladı

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs salgını sonrası yaşanan süreç , Türkiye ekonomisi ve CHP gündemi hakkında bilgi vererek gazeteci Ece İçmez’in sorularını cevapladı.

CHP'nin sahip çıkmadığı İnce, ''Ülkenin çıkarları için yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?'' sorusunun üzerine, ''Elbette düşünüyorum. Seçime 50 gün kala adaylığı açıklanmış birisi olarak 50 günde Türkiye’deki siyasi atmosferi değiştirdik, iktidarın kaybedebileceği inancını yeşerttik. 40 yıl aradan sonra yüzde 30 bandını aştık. İlk seçimde başaramadık ama bu böyle yarım kalmayacak demiştik, iddiamıza, o iddiamızın gerektirdiği çalışmalara devam ediyoruz. Üretimi, üreticiyi, tarımı destekleyen, sosyal belediyecilik kapsamında ön safhalarda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birçok projesi dayanışma ruhu ile devam ediyor.'' iddialarında bulundu.

Erdoğan oyların salt çoğunluğunu almıştı

2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi, 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldı.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına bir kez daha aday oldu.

Selahattin Demirtaş ikinci defa aday olurken Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduklarını duyurdular.

Seçimi ilk turda oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.