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Gündem Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 00:49:00 -
Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-7 Aralık tarihleri arasında Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

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