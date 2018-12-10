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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerini belirledi. Bu yılki vefa ödülünün İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi kararlaştırıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:49
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimler de belli oldu.

Bu yılki vefa ödülü Mehmet Akif Ersoy'a

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:49
  1. Mehmet Akif Ersoy
  2. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

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