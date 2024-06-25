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Gündem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2024-06-25 19:58:00 -
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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