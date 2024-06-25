Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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