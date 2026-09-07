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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte gündemdeki konular
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte gündemdeki konular

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantı sonrası Erdoğan açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.50'de başladı.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yoğun bir ajandayla bir araya geliyor. İç siyasetteki gelişmelerden jeopolitik krizlere ve ekonomiye kadar birçok kritik başlık masaya yatırılacak.

Dar gelirli vatandaşları desteklemeyi ve fahiş kira artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen dev sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Bakan Murat Kurum'un eylülü işaret ettiği süreçte, özellikle İstanbul’a ayrılan 15 bin kiralık konut paketinin başvuru şartları ve takviminin açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğündeki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun oluşturduğu 4 alt komisyonun (Adli-Hukuki, İzleme, Sosyal Uyum, Silahsızlanma) çalışmaları ve sahadaki son durum kabinede kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yansımaları ele alınacak.

ABD-İran gerilimi nedeniyle küresel petrol piyasalarını sarsan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ile bölgesel risklerin Türkiye ekonomisine etkileri analiz edilecek.

Orta Vadeli Program (OVP) sonrası ortaya konan 3 yıllık ekonomik hedefler, enflasyonla mücadele adımları ve piyasalardaki son gelişmeler masadaki yerini alacak.

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