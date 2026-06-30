Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, 'Terörsüz Türkiye' süreci, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların ele alınması bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.