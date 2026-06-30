  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek’ten çetelere dair net mesaj! Şah damarlarını kökünden kesiyoruz Dünyanın en müreffeh ülkesinde bu ilk kez oldu: Bombalı saldırı! yaralılar var Yayınladığı video dünyanın gündeminde! İslam ile tanıştı, sapkınlıktan kurtuldu O adisyonun sebebi gösteriş ve lüks: 870 bin TL’lik hesaba içkili, viskili cevap Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Siz uyarsanız, biz de uyarız Yahudiler Harem-i İbrahim Camisi'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor! CHP'de rüşvet furyası sürüyor: Şile'de 13 şüpheli daha tutuklandı! Merakla bekleniyordu! TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi Fatih Terim'e rest, elenen millilere jest! “O villaları teslim edeceğiz” 'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!
Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, 'Terörsüz Türkiye' süreci, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov ile görüştü

Emine Erdoğan’dan Koruyucu Aile Günü mesajı
Emine Erdoğan’dan Koruyucu Aile Günü mesajı

Gündem

Emine Erdoğan’dan Koruyucu Aile Günü mesajı

Türkiye-Pakistan hattında kritik zirve
Türkiye-Pakistan hattında kritik zirve

Gündem

Türkiye-Pakistan hattında kritik zirve

Başkan Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı büyük önem taşıyor. NATO zirvesi ve Trump ile yapılacak görüşme, ülkemizin uluslararası platformdaki konumunu güçlendirecek. Terörle mücadele konusunda da atılan adımlar sevindirici, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah tüm terör unsurları bertaraf edilecektir. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışlar halkımızın refahını artırmada önemli bir adım olacak. Enflasyonla mücadelede de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23