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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:35:46 -
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.

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