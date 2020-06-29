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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:30:34 -
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

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