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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

2020-04-27 18:43:27 -
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle Kabine Toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda korona virüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

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