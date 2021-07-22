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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ülke dışından medyanın fonlanması ile ilgili açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ülke dışından medyanın fonlanması ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 07:42:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ülke dışından medyanın fonlanması ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını

fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.

Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.

Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."

 

 

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