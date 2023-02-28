Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıklaması!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın, "hükümetin deprem politikasını eleştirdiği için gözaltına alındığı" iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.
Yeniakit.com.tr
Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığı açıklamasında akıllara ziyan ifadeler kullandı.
Prof. Ercan sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edildi." yalanını ortaya attı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Ercan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Prof. Ercan bugün gözaltına alındı.
Hala yalan ve algı peşindeler!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Prof. Ercan'ın AK Parti iktidarının deprem politikasını eleştirdiği için gözaltına alındığı iddiasına cevap geldi.
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İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Ercan, 'afet bölgesinde kadınların tecavüze uğradığı' şeklindeki asılsız iddiaları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunda gözaltına alınmıştır." denildi.