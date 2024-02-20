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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu! “Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak mı?”
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu! “Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak mı?”

Yeniakit Publisher
2024-02-20 15:17:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu! "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak mı?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

 

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