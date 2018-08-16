Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'ekonomik savaş' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz.” dedi.16 Ağustos 2018 Perşembe 09:31
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’ye başlatılan ekonomik savaş ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Altun mesajında, “Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Altun, “Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz.” dedi.
Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 16 Ağustos 2018
Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz.
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