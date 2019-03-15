Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Christchurch’daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Dua ve düşüncelerimiz kurbanlar ve sevdikleriyle. Terörün her türlüsüne karşı birleşme zamanı" ifadelerini kullandı.

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