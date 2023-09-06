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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sel açıklaması: Devletimiz teyakkuz halinde
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sel açıklaması: Devletimiz teyakkuz halinde

Yeniakit Publisher
2023-09-06 01:53:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sel açıklaması: Devletimiz teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul ve Kırklareli'ndeki sele ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ani sel ve su baskınları konusunda valiliklerimiz ve AFAD başta olmak üzere resmi kurumlarımızın bilgilendirmelerinin takip edilmesi, dezenformatif içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sel ve su baskınları konusunda resmi kurumların bilgilendirmelerinin takip edilmesinin ve dezenformatif içeriklere itibar edilmemesinin önem arz ettiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Devletin teyakkuz halinde olduğunu belirten Altun, "İlgili tüm kurumlarımız çalışmalarını yürütmektedir. Ani sel ve su baskınları konusunda valiliklerimiz ve AFAD başta olmak üzere resmi kurumlarımızın bilgilendirmelerinin takip edilmesi, dezenformatif içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.


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