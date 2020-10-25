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Aktüel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt

Altun, Frontex'in Yunan gemileriyle mültecileri açık denize geri ittiğine dair belgelerin yer aldığı yazıyı, "Sizin yaşam tarzınız bu!" ifadesiyle paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:43:57 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın sözlerine "Sizin yaşam tarzınız bu!" ifadesini kullandığı paylaşımla tepki gösterdi.

Altun, Schinas'ın, Avrupa Anlaşmasının 2'nci maddesindeki "Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır" şeklindeki paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) Yunanistan'la birlikte mültecileri açık denize geri iterek ölüme terk ettiğini, böylece uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak suç işlediğini anlatan yazının linkine "Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!" sözleriyle yer verdi.

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