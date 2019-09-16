Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Türkiye barışa katkı sunmayı sürdürüyor” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üçlü Liderler Zirvesi öncesi yaptığı paylaşımda, "Türkiye barışa katkı sunmayı sürdürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üçlü Liderler Zirvesi öncesi yaptığı paylaşımda, "Türkiye barışa katkı sunmayı sürdürüyor” dedi.

Suriye başlıklı Üçlü Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılacak. Zirve öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Suriye’deki insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleri ile mücadele konularında çok yönlü iş birliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

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