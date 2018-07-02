Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş haftası

Mevcut hükümet, seçimden önce TBMM'den aldığı Yetki Yasası kapsamında iki KHK çıkartacak. İlk kararnameyle Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'na yasalarda yapılan atıflar kaldırılacak. Atıfların 800 ayrı kanunu ilgilendirdiği belirtildi.

Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadelerinin yer aldığı 5 bin civarında madde ayıklanacak. Başbakana ait tüm yetkiler, Cumhurbaşkanı'na aktarılacak.

TEŞKİLAT YASALARI İPTAL

İkinci kararname, hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları, mülga olacak şekilde iptal edilecek. Bu hafta, Cumhurbaşkanı'nın yemininden önce çıkarılacak bu KHK'lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlük maddelerinde, yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceği belirtilecek.

1800 ATAMA AYIKLANACAK

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Halen müsteşardan il müdürlerine kadar 1800 kadronun cumhurbaşkanının onayıyla atandığı, üçlü kararname kalkacağı için bu sayının değişeceği, cumhurbaşkanıyla gelip-giden kadrolar dışındaki atamaların bakanlara bırakılacağı dile getiriliyor.

Başbakanlığın arşiv ve evrakları Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı ofislerinin fikir ve strateji üretmek için faaliyet göstereceği, oluşturulan kurulların ise ilgili bakanlıklarla ve STK'larla istişare ederek öneri geliştireceği belirtiliyor.