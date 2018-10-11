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Cumhurbaşkanlığı harekete geçti... Bakanlık logoları değişecek!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 16 bakanlığın amblem logosunu değiştirmek için harekete geçti. Yeni logolarda, tıpkı Cumhurbaşkanlığı logosunda olduğu gibi 16 Türk devletini temsil eden yıldızların olacağı öğrenildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:09
Cumhurbaşkanlığı harekete geçti... Bakanlık logoları değişecek!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 16 bakanlığın amblem ve logolarına dair yeni bir çalışma başlattı. 16 bakanlığın amblemi nihai çalışmanın sonlanması ile değiştirilecek ve Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bakanlık amblemlerinde yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından bakanlıkların sayısı 16'ya düşürülürken yeni sistemde de bakanlıkların yapılarından da değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın başlattığı çalışma ile şimdi de bakanlıkların yeni logoları tasarlanıyor.

Bakanlıklara 16 yıldızlı logolar

İletişim Başkanlığı'nın çalışmasına göre Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının amblemleri yeniden tasarlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bakanlık amblemlerinde yer alacak. Yıldızlarla çevrilecek amblemlerin ortasında ise ilgili bakanlıkların yeni logolarına yer verileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:09
  1. 16 bakanlık
  2. bakanlık logoları
  3. Cumhurbaşkanlığı
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ52 dk önce
    DEDENİZE SORMUŞŞTUNUZ.BEN TÜRKMÜYÜM DEDE DİYE.DEDENDE DEMİŞTİKİ BİZ MUSLUMAN OGLUM DEMİŞTİ.ŞİMDİ İYİ BİR TURK OLDUNUZ SANIRIM.BAKSANIZA BUTUN BAKANLIKLARA TURK DEVLETLERİNİ TEMSİLEN YILDIZ KOYUYORSUNUZ :)) VE HER TÜRLÜ MİLLİYETCİLİK AYAKLARIMIN ALTINDA DEMİŞTİNİZ.BAKIYORUMDA TURK MİLLİYETCİLİGİ YAPMAYA BAŞLAMIŞSINIZ.GUZEL Bİ GELİŞME BU.
  • BAYRAM ERDALBAYRAM ERDAL55 dk önce
    Bir dünya masraf demektir bu,sırasımıdır ki?
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