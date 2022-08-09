Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi ilanla duyurulan boş pozisyon unvanlarına toplam 44 adet personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular elektronik ortamda 11 -20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır,
Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,
Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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