Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular elektronik ortamda 11 -20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır,

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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