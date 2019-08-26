Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanlığı danışmanları, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın "Cumhurbaşkanlığı Kurulu'ndakilerden damga vergisi dışında vergi alınmıyor" sözlerine sert cevap verdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında,”Hepimiz vergi ödüyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı Kurulu'ndakilerden damga vergisi dışında vergi alınmıyor. Bunun nedeni ne? Saray sosyetesi için alınan çifte maaşlar sıradan işlerdendir. Siz şahlanıyorsunuz, milletimiz seyrediyor” dedi.

“Öztrak hem yalancısın hem de cahilsin”

Öztrak’a Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi danışman Yiğit Bulut ile Korkmaz Karaca’dan yalanlama geldi. Korkmaz Karaca, “Faik Öztrak canlı yayında, Türkiye’nin gözüne bakarak yalan söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyeleri’nin maaş aldığını ve gelir vergisinden muaf olduğunu söylüyor. Öztrak yalancısın ve cahilsin. Bir kurul üyesi dahi maaş almadı, almıyor. İspatlamazsan müfterisin” dedi.

“İspatlayamazsan sen şerefsizsin!”

Yiğit Bulut ise, “Faik Öztrak, Kurul Üyesi olarak maaş aldığımızı ispatlarsan sana söz ben istifa edeceğim, ispatlayamazsan sen istifa edeceksin var mısın? İspatlarsan ben şerefsizim, İspatlayamazsan sen şerefsizsin! Bu nasıl siyaset yapmaktır. İftira at yalan söyle izi kalsın” ifadelerini kullandı.