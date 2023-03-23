Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayıp 60 imza toplayan Davut Turan'dan akla ziyan sözler! Ruh sağlığı bozuk çıktı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuran Davut Turan, 100 bin imza toplamak için çıktığı yolda, ikinci gün 60 imzaya ulaşırken, açıklamasında da akla ziyan ifadeler kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için 100 bin imza toplama şartını uyguluyor.
Türkiye adım adım seçime giderken, Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran isimler, imza toplamayı sürdürüyor.
YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı imzalar şu şekilde:
Muharrem İnce: 51 bin 367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
Sinan Oğan: 25 bin 924
Doğu Perinçek: 11 bin 79,
Yakup Türkal: Bin 645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yalnızca 60 oy toplayabilen Davut Turan adaylık gerekçesini akla ziyan ifadelerle anlattı.
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Turan, şu ifadeleri kullandı:
Rabbim bana bildirdi, ben Allah'ın elçisiyim.