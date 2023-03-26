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Gündem Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sürecinde son durum
Gündem

Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sürecinde son durum

Yeniakit Publisher
2023-03-26 21:24:00 -
Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sürecinde son durum

YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini açıkladı.

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde: Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.

Muharrem İnce 111 bin 301

Sinan Oğan 107 bin 625

Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 207

Doğu Perinçek 69 bin 207
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakup Türkal 2 bin 838

Erkan Trükten 2 bin 33

Ahmet Özal Bin 361

İrfan Uzun Bin 73

Halil Murat Ünver 458

Hilmi Özden 422

Davut Turan 118

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