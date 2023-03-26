Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sürecinde son durum
YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini açıkladı.
YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde: Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.
Muharrem İnce 111 bin 301
Sinan Oğan 107 bin 625
Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 207
Doğu Perinçek 69 bin 207
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Yakup Türkal 2 bin 838
Erkan Trükten 2 bin 33
Ahmet Özal Bin 361
İrfan Uzun Bin 73
Halil Murat Ünver 458
Hilmi Özden 422
Davut Turan 118