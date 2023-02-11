Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Türkiye kararı: Kamuda çalışan annelere idari izin açıklaması, yeni gelişme!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü tarafından kamuda çalışan kadın personellerle ilgili yeni bir karar paylaşıldı. Peki, Kamuda çalışan 10 yaş altı çocuğu olan annelere idari izin verildi mi? Kamuda çalışan annelere izin var mı? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünün yazısında, "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir." ifadesi kullanıldı.