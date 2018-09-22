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Cumhurbaşkanlığı 13 ilde aşure ikram edecek

Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde yarın öğle namazının ardından aşure ikram edileceği bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:13
Cumhurbaşkanlığı 13 ilde aşure ikram edecek

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yarın 13 ilde, öğle namazının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinin katılımıyla cami çıkışlarında ve meydanlarda vatandaşlara aşure dağıtımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kırşehir Cacabey Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit Küçükyılmaz Antalya Muratpaşa Camisi'nde, Ahmet Minder Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda, Ali Taha Koç İzmir Konak Meydanı'nda, Arda Ermut Van Kent Meydanı'nda, Hakan Yurdakul Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda, Hakkı Susmaz Ankara Hacı Bayram Camisi'nde, İlker Astarcı Edirne Selimiye Cami Meydanı'nda, Mahmut Kazan Konya Mevlana Meydanı'nda, Metin Yener Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda, Salim Atay Trabzon 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, Veysel Bektaş Rize Sahil Camisi'nde ve Yusuf Karaloğlu İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda aşure dağıtımına katılacaklar.

Ayrıca Beştepe Millet Camisi'nde de Cumhurbaşkanlığı görevlilerince aşure ikramı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığının özel olarak tarifini gönderdiği aşureler, valiliklerce hazırlanarak vatandaşlara ikram edilecek.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:13
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Rize
  6. Konya
  7. Kırşehir
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Edirne
  11. Diyarbakır
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. cumhurbaşkanlığı

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