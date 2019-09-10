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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etti

10 Eylül 2019 Salı 17:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.

Balkanlarda istikrar, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alındığı kabulde, Karadağ’ın NATO ve AB üyelikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:40
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. kabul
  3. Karadağ Dışişleri Bakanı Srdyan Darmanoviç

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