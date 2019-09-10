Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü. Balkanlarda istikrar, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alındığı kabulde, Karadağ’ın NATO ve AB üyelikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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