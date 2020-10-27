Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için başsağlığı mesajı:
"Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği beyin kanaması sonucu 73 yaşında yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.