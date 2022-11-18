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Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
Yerel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Oktay, EYT'de çözümün gelmek üzere olduğunun da altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 13:47:00 - 2022-11-18 13:48:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada; sabit gelirli ile esnaf ve sanayicileri enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyleyerek, "Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Önceki Dönem Teşkilat Mensupları İle Buluşma Programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyledi.

EYT için de sürenin fazla kalmadığını, çözümün gelmek üzere olduğunu aktaran Oktay; "Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması

Yerel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması

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Yorumlar

Neron11

Mesele enflasyona ezdirmemek değil, çünkü enflasyonun saçma hesaplarla hesaplandığını herkes biliyor 

alize

Neyi ezdirmiyon sayın bakanım... bizde ezilecek daha bir şey kaldı mı ki? halıdan farkımız kalmadı.... boşverin siz milleti... doktora verin doktora... az alıyor garibancıklar... doktora ver...
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