  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Doğu Akdeniz" açıklaması:

"Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:01:27 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Doğu Akdeniz" açıklaması:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin "Mavi Vatan" sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur.

Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı