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Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Çengiç için başsağlığı mesajı
Yerel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Çengiç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:01:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Çengiç için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün cenazesi toprağa verilen, Bosna'nın öncü şahsiyetlerinden Aliya İzzetbegoviç'in yol ve dava arkadaşı, yadigarı Hasan Çengiç'e Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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