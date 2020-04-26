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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "birliktelik" vurgusu

"Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız"

2020-04-26 22:19:45 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "birliktelik" vurgusu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda toplumsal birlikteliğe dikkati çekti.

Oktay, sosyal medya hesaplarından "birliktebaşaracağız" konu etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay'ın yurt genelinde daha önce vatandaşlarla birlikte çektirdiği fotoğraflara da yer verilen paylaşımda, "Birlikte Türkiye olacağız, birlikte yürüyeceğiz yarınlara, birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.


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