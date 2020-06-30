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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:59:52 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak Hanım'ı hedef alan ahlak dışı söylemi lanetliyorum. Vicdanları yaralayan nefret söylemi adalet önünde hesap verecektir."

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