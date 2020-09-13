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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:21:12 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerinin Kovid-19 testi pozitif çıkan KKTC'deki Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, testi pozitif çıkan ve akşam saatlerinde durumu ağırlaştığı bildirilen partinin Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu'nun babasıyla da görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı, kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

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