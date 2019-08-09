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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yatırımların yurdun her tarafında hızla devam ettiğini belirterek "Hiçbir yatırım durmadı, çalışmalar belirlenen takvime göre devam ediyor" dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 20:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yatırımların yurdun her tarafında hızla devam ettiğini belirterek "Hiçbir yatırım durmadı, çalışmalar belirlenen takvime göre devam ediyor" dedi.



Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve havaalanı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Sorgun’da bulunan Yüksek Hızlı Tren şantiye alanında ray serim çalışmalarını inceleyen ve tren yolu bakım aracına binerek hat üzerinde test sürüsü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışmalar hakkında da yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.



Test sürüşü sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, “Türkiye’de hiçbir şey durmuş değil. Yatırımlarımız Türkiye’nin her tarafında bütün hızıyla devam ediyor. Tüm yatırımlarımız da çalışmalar belirlenen takvime göre tüm hızıyla devam ediyor. Bin 213 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren hattımız fiilen tamamlandı. Burayı da inşallah tamamlamış olduğumuzda sıfırdan başladığımız bu alandaki yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Tabi Ulaştırma Bakanlığımızın Devlet Demir Yolları bünyesinde 11’inci kalkınma planında hatırlayacaksınız. Biz başka bir çalışmanın içerisindeyiz bu konvansiyonel hatları özellikle sinyalizasyonlarla ve bir takım teknik güncellemelerle hızlı tren hattına da dönüştürmeye çalışıyoruz. Öyle olduğu zaman da zaten lojistik merkezler olarak Türkiye Kara, Hava ve Deniz ulaşımında elde ettiği güçlü alt yapıyı, lojistik merkezlerle bir çok ilimizde de entegre etmiş olacak. Onun da ekonomiye ve yatırımlara katkısı olacak” dedi.



Ankara-Sivas arası 2 saate inecek


Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında çalışmaları, 2020 yılında tamamlamayı arzu ettiklerini ifade eden Oktay, “Yüksek Hızlı Tren Projemiz Ankara-Sivas arası 810 kilometrelik bir hat. 405 gidiş, 405 geliş. Çalışmalar oldukça iyi. Yerinde de tespit ettik, çalışan arkadaşlarımızla da, Genel Müdürümüzle birlikte. Detaylı bir de brifing aldık kendilerinden. Kısmet olursa bu yıl sonu itibariyle artık test çalışmalarına, test sürüşlerine de başlıyor olacağız. Kısmet olursa 2020 yılında bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, Devlet Demir Yollarımız tüm çalışmalarını bu programa göre yürütüyor. Buna göre de kaynak aktarımları devam ediyor. Burada şuandaki konvansiyonel hattımıza baktığımız da yaklaşık 12 saat, yani Ankara’dan çıkan bir trenin Sivas’a ulaşma süresi 12 saat. Yüksek Hızlı Tren tamamlandığında bu 2 saate düşmüş olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:16
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