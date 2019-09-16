0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Çobanbey'deki terör saldırısı) Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye-Türkiye sınırında Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında saldırıyı lanetleyen Oktay, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
  1. bombalı terör saldırısı
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Çobanbey beldesi
  4. Suriye-Türkiye sınırı
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • selim yavuzselim yavuz44 dk önce
    Peki sınırlarımız içerisindeki Türklerin Neslini bozmaya hedeflenmiş uyuşturucu Baronları ne olaçak.Teröristler Mehmetcik istemedikce nefes alamaz ama uyuşturucu Baronlarının Askerleri hergün yüzlerce Türk Çocukalrını öldürüyor.Basın bu uyuşturucu Baronları tarafından finans edildiği için sesini çıkarmıyor. Reisin etrafındaki Demir perde nezaman kalkaçak bu vahim olayı göreçek. Teröristlerin kaçırılan Ailelere gösterilen ilgi alaka Bu vatanın öz Evlatlarına verilmiyor.Bizim Çocuklarımız gözümüz önünde yok oluyor. Akit Gazetesi Aileside olmasa tamamen Yerli ve Milli halk Kürt ailelerindan daha çaresiz uyanın uyanın.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hangi anlayışla kolay ki?
  1. Hangi anlayışla kolay ki?
  2. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor
  3. Balkan Tekvando Şampiyonası
  4. Vali Çağatay’dan ‘Ahilik Haftası’..
  5. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
  6. ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
  7. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
  8. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
  9. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
  10. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
  11. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
  12. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
  13. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
  14. Perakende satış hacmi azaldı
  15. Bodrum'da makilik alandaki yangın
  16. Ciro endeksinde artış
  17. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
  18. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
  19. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
  20. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
  21. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
  22. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
  23. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
  24. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
  25. İş gücü istatistikleri (1)
  26. Son hamleyi tarihi kalede yaptılar
  27. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde..
  28. İşsizlik rakamları açıklandı!
  29. ‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de
  30. Otomobilin her yerini sigara..
Para para para…
Para para para…
Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

Günün Karikatürü

15 Eylül 2019
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!