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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Başkent Lefkoşa'ya gitti.

15 Kasım 2018 Perşembe 01:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ercan Havaalanı'nda Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Oktay ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareketçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da KKTC'ye geldi.

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenecek törenlere katılacak olan Oktay, CumhurbaşkanıMustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile de görüşecek.

Fuat Oktay ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı'nın KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resepsiyona katılacak.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 01:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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