Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Son 1 yıla baktığımızda enflasyonun, faizlerin düştüğü ve ekonominin canlandığı bir yıldayız. Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız mutluluk veriyor. Türkiye, yeni bir şahlanış döneminin başında” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Oktay, namazın ardından cami içinde vatandaşlarla bayramlaşarak tokalaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de bayram namazını Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı.

“Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında”

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Tüm Türkiye’nin Kurban Bayramı mübarek olsun. Çok güzel bir gün ve inşallah güzel bir yıl da önümüzde. Hudutlarımızda, sınır içi ve ötesinde terörle mücadelede görev başında olan güvenlik görevlilerimizin, emniyet güçlerimizin ve sağlık görevlilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda olan hacıların da bayramını tebrik ediyorum. Allah haclarını kabul eylesin. Türkiye, güzel günlerden geçiyor. Son 1 yıla baktığımızda enflasyonun, faizlerin düştüğü ve ekonominin canlandığı bir yıldayız. Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız mutluluk veriyor. Türkiye, yeni bir şahlanış döneminin başında. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemimizle de son 1 yıl içerisinde normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı hızlı bir şekilde geride bıraktık ve önümüze umutla bakıyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü şekilde sorunların üstesinden gelme kabiliyeti var”

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine ilişkin konuşan Oktay, “Birinci yıl değerlendirme çalışmaları yaptık. Yasama, yargı ve tüm organları ciddi bir değerlendirmeyle 1 yılın muhasebesini yaptık. Bütün gayretimiz; bundan sonraki yıllarda cumhurbaşkanlığı sisteminin çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden gelme kabiliyeti var, Türkiye’nin önünü açmayla alakalıdır. Çalışmamızın da sonuna geldik, Cumhurbaşkanımıza arz edecek aşamadayız” diye konuştu.

“Türkiye, kendi hakkını ve Kıbrıs Türk’ünün hakkını koruma konusunda kararlı”

Kıbrıslı Türklerin de bayramını tebrik ettiğini belirten Oktay, “Onlarla gönül birlikteliğimiz, hedef birlikteliğimiz, ümit birlikteliğimiz var. Doğu Akdeniz’deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu anda Fatih, Yavuz, Barbaros bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlığımız son derece kesin. Yunanistan’da yeni bir hükumet kuruldu. İlk arayıp tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmaksa biz her zaman uzatıyoruz. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğine ve bütün kaynakların adil paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye, hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar kararlı bir şekilde ilerleyecektir, hem sondaj faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili hem de çözüm süreci boyutunda da Kıbrıs Türkünün eşit ve adil kaynakların paylaşımı noktasında. Bununla ilgili ortak komite kurulması çerçevesinde de teklifimiz hala masadadır” diye konuştu.

Fuat Oktay, konuşmasının ardından gazetecilerle bayramlaştı.